Получить игру про монстров на халяву можно до 29 августа, создав "зарубежный" аккаунт.

The Callisto Protocol – игра, в которой вам предстоит найти ответы на свои жизненно важные вопросы, почему вдруг в обычной внеземной колонии «Чёрная жесть» для заключенных, расположенной на спутнике Юпитера Каллисто, начался беспощадный бунт, а зеки из обычных людей без видимых причин стали превращаться в нечеловеческих монстров с повышенным геном агрессивности, попутно нападая на всё живое и неживое, станет абсолютно бесплатной до 17:00 29 августа. И что очень интересно, игра, разработка которой началась в 2020 году, а финальный релиз вышел 2 декабря 2022, не является слишком рядовой – цена за одну цифровую копию немногим меньше 6 000 рублей, а если поторопиться, то она достанется совершенно бесплатно: правда непонятно, идёт ли речь только о «базовой» версии игры без дополнений Contagion, Riot и Final Transmission или всё обойдется без единого рубля в комплекте.









Известно, что создатель игры – Глен Скофилд, ранее трудился над всемирно известным Dead Space и решил создать нечто подобное в виде roguelike-экшен с монстрами и другими враждебно настроенными оппонентами.





Страшные снаружи, добрые внутри – но это не точно: очередная реинкарнация "Безжизненного пространства" и "Вечного Дума" с монстрами и дробовиками. Кадр из игры "Протокол Каллисто".





Единственный минус – чтобы получить игру за бесплатно, придется заиметь зарубежный аккаунт: раздача игровой «печеньки» осуществляется тут.