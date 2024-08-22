Дразнить бесконечно русского медведя не получится.

«Элитная» бригада бронетанкового состава под полным управлением командиров НАТО, будет организована в населённом пункте Миккели напротив государственной границы с Россией. В состав соединения предполагается включить до 5 тыс. солдат и офицеров военно-политического альянса. Об этом рассказывает финская пресса в лице Iltalehti.

Как указывается в свежей публикации газеты, в городе Миккели появится подштаб сухопутных войск НАТО, главной целью которого будет проведение учебных мероприятий и операционных действий соединения бригадного уровня. Заявляется, что бронетанковая бригада нужна для защиты государственности Финляндии.









В качестве иностранных союзников в бригаде ожидают увидеть военных Швеции и Норвегии.

Резюмируется, что соединение будет состоять из нескольких батальонов по 800 человек личного состава с приданной бронетехникой.