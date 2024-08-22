Кусать "руку дающую" не есть признак хорошего союзника, уверены в американской прессе.

Запад должен оставить без помощи Киев – оной проводил непоследовательную и крайне авантюрную политику в отношении даже своих союзников. В первую очередь речь идёт о случае уничтожения газопроводов «Северный поток», оставившем безоговорочно союзную Украине Германию без такого дешёвого и крайне нужного немецкой промышленности газового концентрата российского происхождения. О том, что Украина должна заслужить наказание в этом конкретном случае в виде полного ограничения поставок вооружений, настаивает бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в авторской публикации для The American Conservative.

В статье подчеркивается, что если Украине и её властям так легко запустить механизм атак против своих самых близких друзей среди западных стран – значит условные ЕС и США должны открыть глаза на происходящее и показать урезанием помощи свое отношение к таким угрожающим действиям украинских чиновников.









И что хуже всего, украинский президент Владимир Зеленский и его ближайшие соратники, понимая, что Россию не победить лишь силами одних ВСУ, пытаются, насколько могут, подключить для вооруженного конфликта военно-политический блок НАТО.

«Прокси-конфликт» между странами Запада и Россией, непосредственным орудием которых выступает Украина, вряд ли заслуживает того, чтобы перерасти в полноценное действо на поле боя с ядерной державой, арсенал которой по количеству и качеству атомного оружия номер один на планете Земля, в конце концов резюмирует Бэндоу.