Ограниченность ресурсов порождает вполне здоровые вопросы к когнитивным способностям украинского Генштаба, решившего сыграть в игру "all-in".

Администрация президента США и высшие чиновники Америки обеспокоены судьбой ВСУ и растянутыми путями снабжения после рейдовой атаки на приграничные районы Курской области РФ. Соответствующая информация вышла на канале NBC News.

Американские журналисты узнали, что анонимные правительственные функционеры США рассказали, что дав старт приграничной операции со вполне неясными последствиями и целями, господин Зеленский открыл самый настоящий ящик Пандоры, сделав так, что линии снабжения ВСУ могут быть перенапряжены. Именно это вызывает самое большое беспокойство у заокеанских правительственных и военных чиновников.





Оставленный рейдовыми группами ВСУ украинский БТР-Д, сначала наехавший на противотанковую мину, а затем окончательно уничтоженный серией атак fpv-дронов, выполненных бойцами ВС России. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Украинский Генштаб сделал довольно опасный ход, отправив в атаку на приграничье РФ наиболее боеспособные подразделения ВСУ, собрав для них практически всю западную технику и номенклатуру вооружений, начиная от американских и британских танков Abrams и Challenger соответственно, и заканчивая подтягиванием поближе к новой позиционной линии противостояния дефицитных сил ПВО, включая расчеты ЗРК Patriot и IRIS-T, что уже привело к ощутимым потерям.