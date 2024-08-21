Хитрые поляки планировали передать снаряды Украине, но правительство южноафриканской республики оказалось на шаг впереди и вообще заблокировали поставки Варшаве.

Польша не получит 50 тысяч артиллерийских боеприпасов от немецкого Rheinmetall из-за того, что одно из дочерних предприятий, где должны были быть выпущены снаряды, отказалось передавать их официальной Варшаве, хотя поставки были полностью оплачены. О форс-мажоре, который оставил местные вооруженные силы без дефицитного вооружения, пишет польская пресса в лице Rzeczpospolita.

Согласно свежей публикации издания, польское государство заранее побеспокоилось о снарядах, заключив ещё в 2022 году соответствующий контракт. При этом головной немецкий офис переадресовал заказ своей юарской «дочке» Rheinmetall Denel Munition.









Последний со всем усердием выполнил поручение оборонного концерна вовремя, но правительство ЮАР наложило мораторий, справедливо опасаясь, что самый ходовой артиллерийский калибр окажется в распоряжении не польской армии, а украинской.

А мы вспомним, что российская СВО послужила самым настоящим стартовым ускорителем для роста заказов у Rheinmetall: операционная прибыль германского концерна дошла до 404 млн. в европейской валюте, а общая выручка составила около 3.7 млрд. евро. Подросли и заказы с двукратным коэффициентом, составив сумму в 15 млрд. евро.