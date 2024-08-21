Для уничтожения беспилотника хватило обычного стрелкового оружия.

Украинский БПЛА самолётного тип был перехвачен наземным подразделением российских зенитчиков, сумевших при помощи самых обычных автоматов легкого стрелкового калибра сбить массивный дрон с грузом взрывчатки. Как сообщает ТГ-канал «Fighterbomber», и опубликовавший кадры успешного перехвата грозной воздушной цели, в качестве ударного борта украинской армией использовалась модель UJ-22 Airborne.

На внешнем подвесе заметны четыре 82-мм минных заряда

В кадр объективного контроля в момент успешного перехвата попал сам самолётный аппарат, совершавший перелёт в высотном коридоре от 200 до 400 метров и наземная боевая работа стрелков. Дальше видно, как в течение нескольких секунд меткая автоматная очередь заставляет дрон мгновенно вспыхнуть и эффективно сдетонировать прямо в воздухе.

Дрон спустился слишком низко, что стало для него роковой ошибкой: спустя мгновения его окончательно "приземлит" меткая автоматная очередь. Источник изображения: ТГ-канал "Fighterbomber"

Гигантское облако буквально в клочья разнесло большой дрон – одна из пуль попала в заряд взрывчатки.

Об этой воздушной машине известно, что UJ-22 состоит на вооружении ВСУ с 2020 года, способной взлетать с максимальным весом взрывчатого вещества до 20 кг либо полётом с четырьмя пехотными минами. При этом взлётный вес трёхметрового аппарата эквивалентен 82 кг, а максимальная дальность полёта равна 800 км. Так же дрон разгоняется до 150 км\ч с лавированием в высотном коридоре от 0,005 до 6 км.