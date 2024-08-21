Соответствующим образом обновлённые версии "Вандала" находятся на полигоне.

Как пишет отечественное издание «АиФ», на что ссылается ТГ-блог «Русское оружие», бойцы армейской группировки «Север» показали динамику использования fpv-коптеров «Князь Вандал Новгородский», оснащенных абсолютно устойчивым к радиопомехам каналу управления. Именно такими дронами-камикадзе выводятся из строя украинские броневики, БТР и БМП, принимавшие участие в приграничном рейде на Курскую область.





По словам оружейного эксперта Евгения Даманцева, использование оптоволоконного способа коммуникации с беспилотником под именем «Гроза - Леска», позволило без видимых проблем выполнять боевые миссии, забыв без всяких кавычек про продвинутые глушилки ВСУ, поставляемые западными союзниками.

И по последним данным, на испытательных полигонах, в том числе во время боёв в зоне СВО, появились опытные версии «Вандала», оснащенные расширенной версией катушки с оптоволоконными шнурами. Такие катушки содержат в себе 20-километровый кабель вместо стандартного 10-километрового.









Вторым неоспоримым полюсом «Вандала» можно назвать полную радиолокационную невидимость операторского поста, где отсутствуют как класс, коммуникационные антенные посты. При этом широкий оптоволоконный канал позволяет передавать полный массив данных, в том числе видеоизображения в высоком и сверхвысоком качествах, и это невзирая на наличие больших перепадов высот на местности, что является слабым местом классических дронов, управляемых по радиоканалу.