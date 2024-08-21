На данный момент времени такая громоздкая конструкция как "царь-мангал" – это лучшее решение в области защиты бронетехники от ударных дронов.

Экипаж основного боевого танка Т-80 реализовал на практике идею «дом на колесах», сделав из тяжелобронированного отечественного образца вооружений объект с вентиляцией и кроватью. О кулибиных в рядах ВС России информирует канал «Звезда».

Журналисты сняли репортаж, в котором рассказывается о танке Т-80, оснащенном каркасом из 8-мм листов стали. Правда, в отличие от более ранних моделей, тяжелые металлические пластины не прикрывают «в ноль» со всех сторон танковый образец, а с фронтальной и тыльной плоскостей образуют «вентилируемый фасад», образованный из решетчатых экранов. Как раз к одной такой поверхности и приварен складной лежак.









И хотя данная конструкция в целом – не лучший выбор в пользу идеального обзора для механика-водителя и других членов экипажа, но для штурмов, где оппонент использует буквально десятки дронов-камикадзе и кумулятивных гранатомётных выстрелов – адекватного защитного оснащения пока что не найти.

И углубляясь в совсем недавнее прошлое, можно лишь констатировать, что неказистые надстройки из металлических листов и портативных РЭБ как раз и помогли российским войскам успешным натиском сначала закрепиться в городе Красногоровка, а затем в течение трёх месяцев и освободить его, став тем самым стартом «моды» на подобного рода танки.