Убытки в и без того дефицитной ПВО и бронетехнике для ВСУ стали в 2 раза больше.

Военные дивиденды, которые так Киев хотел получить от атаки на курское приграничье РФ, оказались недоступны. Вместо этого в качестве утешительного приза Владимир Зеленский и Александр Сырский получили глоток внимания от западных СМИ. Но это лишь горькая пилюля. Чего хотели добиться украинские руководители и генералы, отдав приказ на приграничный рейд в РФ, не понимают даже многоопытные военные эксперты, в том числе и иностранные. Такую точку зрения транслирует отставной аналитик ЦРУ по России – Джордж Биб.

В своем мнении для Responsible Statecraft он обозначил, что в украинском Генштабе и на Банковой вполне серьёзно рассчитывали добиться внимания российских генералов к своим действиям в Курской области, тем самым заставив снять высшее командование России свои главные ударные группы с Донбасса, где успех сопутствует в их продвижении вперёд. Но вместо этого для отражения атаки ВСУ рядом с российской границей ввязались резервы ВС РФ, тем самым оставив неясными радужные перспективы для украинской армии.









И что хуже всего для главкома Сырского, ВКС РФ стало ещё легче атаковать сосредоточение сил ВСУ в приграничных районах и нарушать логистику тут же.

Теперь Киев стал получать и «чёрные дивиденды», когда вместо успехов на поле боя в ежедневном режиме теряются позиции ПВО, размещенные специально для прикрытия рейдовых сил ВСУ поближе к границе с Россией.

И как резюмирует Биб, все эти жертвы украинской армии по итогу могут оказаться напрасными на 100%.