Опыт СССР в образовании оказался непревзойденным и мы возвращаемся к своим корням.

Систему образования в РФ реформируют. Для перехода на новый уровень будет взято всё лучшее от прошлого советского опыта. Но для этого придется отказаться от Болонской системы. О том, что система образования в России должна непременно измениться, заявил лично премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с вице-премьерами правительства. При этом на совещании было уделено самое пристальное внимание текущему развитию приемной компании в высшие учебные заведения.





И согласно новым веяниям, от Болонской системы будет сделан поворот в сторону суверенизации высшего образования. Теперь вместо абсолютно непредсказуемого метода зачисления с последующими неясными перспективами в рабочей сфере, нынешние студенты будут овладевать навыками будущей профессии, которая будет востребована, в том числе и в перспективе. После обучения появится высокий шанс сразу же устроиться на работу по специальности. Для внедрения такого механизма будет востребован опыт того самого советского Госплана. Соответствующие расчёты будут проведены от самой ближайшей и до самой удалённой перспектив.

Советский Госплан в недалёком прошлом изначально планировал, какие рабочие кадры нужны стране и на каком отраслевом направлении. После чего делал временной прогноз, в соответствии с которым и проводились финальные вычисления. Похожий департамент создали в Минэкономразвития.