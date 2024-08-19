Но довольным должен остаться главком Сырский, оставивший за собой высшую должность в украинской армии и теперь с безразличием наблюдающий за развалом ЛБС на донецком направлении.

Владимир Зеленский сделал добровольный выбор в пользу совершения стратегической ошибки, одобрив план атаки на приграничный российский регион, разработанный главкомом ВСУ Александром Сырским, боящимся остаться без кресла руководителя. Ведь именно этот украинский генерал опасается лишиться своей высокой должности из-за хронических неудач в зоне боевых действий на востоке Украины.

Так курский рейд украинской армии, использовавшей для проникновения на приграничные земли российской Курской области 10-тысячный элитный отряд ВСУ, поставил Зеленского в крайне неудобное положение, где даже союзник официального Киева – США, публично не одобрили сомнительные действия украинской армии, а крупнейший партнер из Европы – Германия Олафа Шольца, как-то «странно» объявила об отказе в дополнительной поддержке украинской армии, в денежном эквиваленте лишив Украину сразу 3,87 миллиарда евро военной помощи. О грандиозных проблемах украинского политика пишет The Hill.

В зарубежном издании особенно подчеркивают, нет лучшего подарка для начальника российского Генштаба – Валерия Герасимова, чем уход самых крепких украинских бригад с главного театра военных действий – Донбасса. И западные военные аналитики только диву даются, как многоопытные украинские генералы не сумели разубедить президента Зеленского от этого стратегически чувствительного просчёта.

И как бы украинский общенациональный лидер не пытался сделать стратегически красивый ход, это больше похоже не на оправданный риск, а на скромный театральный водевиль. Правда расплата за провал которого – это не свист недовольных зрителей, а натуральный развал украинской обороны в Донецкой области, где до недавних пор оборонительные сооружения сдерживали натиск ВС РФ на протяжении долгих двух с половиной лет.