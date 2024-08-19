Населённый пункт расположен в 15 километрах от архиважного Покровска.

Украинские волонтёры, действующие в городе Новогродовка Донецкой области, стали уезжать из этого населённого пункта из-за неожиданной встречи с российскими штурмовыми подразделениями, ведущими авангардные городские бои в поселении.

По словам проукраинских активистов, в городской агломерации уже не тихо и повсюду раздаётся артиллерийская канонада мелких и крупных орудийных установок, а возле украинских фортификационных укреплений идут стрелковые бои. И что хуже всего для фиксирующих происходящие украинских сотрудников волонтёрской службы, все произошло довольно внезапно.





Информация о том, что это никакие не учения украинской армии, а тот самый огневой контакт с российской стороной и ВСУ, подтверждает рассказ девушки-волонтёра, лично видевшей российского военного с белыми отметками на руках. А ведь именно так помечают себя во избежание так называемого дружественного огня отечественные бойцы ВС РФ.





Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Тем временем вместо 20 км прошлой недели, российским подразделениям осталось пройти 15 км до такого важного логистического центра как Покровск. Но уже сейчас успешную атаку можно развивать сразу по четырём направлениям, начиная от вектора движения к Покровску, и заканчивая выходом на пока что тыловые Селидово, Курахово. С «заднего двора» от Новогродовки можно подобраться и к чрезвычайно укрепленному Угледару.