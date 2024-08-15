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Madarator
Самый редкий западный танк в зоне СВО – британский Challenger 2 ВСУ, уничтожен в Курской области
Среди 6 танков, предназначенных для "побед" ВСУ, осталось на один ОБТ такого типа меньше.

   Одна из самых элитных армейских частей украинской армии – 82-й десантно-штурмовая бригада ВСУ, осталась без самого редкого на полях СВО современного западного танка. Речь идёт о крайне сомнительном по своей задумке и неудачным по своим промежуточным итогам приграничном рейде в Курскую область, где идя ва-банк украинский Генштаб задействовал практически все бронетанковые экземпляры, переданные западными союзниками. Так в мировой Сети появились верифицирующие уничтожение британского танка Challenger 2 видеокадры, загруженные администраторами канала «Военный осведомитель».


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Всего таких танков британское Минобороны для ВСУ "наскребло" 6 единиц


    На записи объективного контроля за полем боя отчетливо видно, как украинский экипаж английского ОБТ следует куда-то вдаль по дороге вдоль местного поля, но как только танкисты ВСУ вроде бы почувствовали себя в относительной безопасности, очутившись рядом с лесополосой, следует единственный удар, зато разящий на 100%. Детонация, вызванная сверхточным прилётом, затронула пороховые заряды, размещенные в открытом виде на напольной поверхности боевого отделения иностранного ОБТ. Что явно грубая ошибка в моменте проектирования якобы самого защищенного танка в мире, уступающего лишь по нескольких признакам израильской «Меркаве».


Теперь Челленджер, уничтоженный с первого выстрела, далеко не самый защищенный танк в мире.


   Сколько теперь осталось неповрежденных «Челленджеров-2», остаётся догадываться – возможно они уже уничтожены все. А вот такого редкого образца в бронетанковом музее подмосковной Кубинки сверхуникального изделия британского танкопрома до сих пор нет ни одного, но с высокой вероятностью эвакуировать такой важный ОБТ в тыл Сумской области силам ВСУ никто не даст. И в качестве трофея танк одной из стран НАТО достанется ВС РФ.

#россия #украина #challenger 2 #challenger-2 #82-я бригада всу #82-я одшбр #уничтожение challenger 2 #82-я десантно-штурмовая бригада всу #поражение challenger 2 #уничтожение танка всу
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