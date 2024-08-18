Гусеничная машина могла запускать сразу две ракеты ATACMS и защищена лёгкой броней.

Попытка уехать незамеченной с пусковых позиций «тяжелой» версии HIMARS – гусеничной машины M270B MLRS, оказалась на редкость неудачной. В местоположение украинского экипажа в Сумской области прилетел баллистический боеприпас из комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».





Выбор боевой части с осколочно-фугасной начинкой не случаен – универсальная поражающая сила идеальна для уничтожения одиночных целей, имеющих бронирование.





Как показали кадры объективного контроля, удар получился мощным и точным – осколочно-боевая часть с воздушным подрывом ракеты 9М723-1 не оставила ни единого шанса бронированной единице ВСУ, уничтоженной вблизи поселения Бездрик.





Располагая технику вблизи российской границы в сумском регионе, украинский Генштаб должен осознавать вполне реальные риски ответа от разведывательно-ударного контура ВС РФ, зримо совершившего качественный скачок за последний год. О том, почему всё так, сегодняшнее уничтожение одного из переданных 30-ти дальнобойных западных РСЗО даёт наглядный ответ. Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка".





И как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», при таком точном попадании взрыв не прозвучал лишь по той простой причине, что установка уже выпустила все снаряды. Предполагается, что находясь в Сумской области, эта MLRS в перспективе угрожала расположениям российских сил в Беловском, Суджанском и Глуховском районах Курской области. Но после воздействия ударной волны и осколочного поля бронированную установку максимум можно сдать не металлолом – потому что пробитая во множестве мест гусеничная машина не годится даже для музейной экспозиции.