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Madarator
Кассетная версия "Искандера-М" поразила взводный комплект Patriot с РЛС
Мрачный день календаря – это про сегодняшнее событие в жизни ПВО ВСУ в Днепропетровской области, где за один день было уничтожено в двух разных местах сразу по две ПУ "Патриота" и комплекта наземных РЛС.

   Что будет, если разведывательно-ударный контур российской армии выйдет на так сказать промышленный уровень своей работы, наглядно показали кадры воздушного объективного контроля, демонстрирующие тот самый чёрный день календаря украинской ПВО. Именно 16 августа украинская армия лишилась в Днепропетровской области сразу несколько пусковых установок западной системы противовоздушной обороны в составе взводного комплекта американских ЗРК Patriot и наземных станций обнаружения целей, входящих структурно в этот самый взвод.


Высокомаховые ракеты "Искандера" и почти отвесная траектория полёта на терминальной стадии удара делают обнаружение подобных БЧ станциями обнаружения РЛС AN/MPQ-65 невероятным событием.


   Речь идёт об уничтожении пусковых платформ «Patriot PAC-2» и РЛС AN/MPQ-65 в, о чём пишет военный блог «Русское оружие». Дефицитная техника была уничтожена в поселении Желобок в Днепропетровской области.


Фаза обнаружения важных наземных целей и их "фиксация".

   Именно удар сразу 45 боевыми блоками 9Н730 сделали так, что большой периметр площади был успешно атакован, а ВСУ лишились двух установок и систем обнаружения воздушной опасности, которые оказались бессильны против российской ракеты с квазибаллистической траекторией полёта. Соответствующее видео публикует ТГ-канал «Военный осведомитель».

Огневой вал и широкое осколочное поле после прилёта 45 суббоеприпасов типа 9Н730.

  И хотя американский ВПК значимо увеличил уровень производства, восполнить потерю MIM-104C/D, в краткосрочный период не получится. Поэтому утрата в бою тех самых ПУ M901 для украинского ПВО и украинского Генштаба столь болезненна и дорога.

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Российские военные поразили еще две установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области
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Nvidia&Intel Hater
10:24
здравый пост,без фанатизма и по делу.а вашу идею проверю на втором компе где есть встройка.
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Nvidia&Intel Hater
10:20
он заявит,он тут вообще утверждает что 4 ядра хватает на все.тут даже комментировать смысла нет.а он на серьезных щах.и что тн матрица это просто апологет качества и 60 герц самай лучшая герцовка
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:18
он на домашнем обучении явно был,ввиду именно этой самой нездоровой психики,это не прикол в его случае
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Gamandril
10:17
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Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:11
он более двух лет всем хамит,облизывает свой никчемный огрызок и непрерывно сидит в интернете.Явно психически больной и не работает потому
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:09
выше выложил твой замечательный скрин с dlss на псевдо qhd
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:08
у тебя такое качество .что лучше убится об стену и выкинуть комп .вот твоя красота с dlss
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
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