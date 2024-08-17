Мрачный день календаря – это про сегодняшнее событие в жизни ПВО ВСУ в Днепропетровской области, где за один день было уничтожено в двух разных местах сразу по две ПУ "Патриота" и комплекта наземных РЛС.

Что будет, если разведывательно-ударный контур российской армии выйдет на так сказать промышленный уровень своей работы, наглядно показали кадры воздушного объективного контроля, демонстрирующие тот самый чёрный день календаря украинской ПВО. Именно 16 августа украинская армия лишилась в Днепропетровской области сразу несколько пусковых установок западной системы противовоздушной обороны в составе взводного комплекта американских ЗРК Patriot и наземных станций обнаружения целей, входящих структурно в этот самый взвод.





Высокомаховые ракеты "Искандера" и почти отвесная траектория полёта на терминальной стадии удара делают обнаружение подобных БЧ станциями обнаружения РЛС AN/MPQ-65 невероятным событием.





Речь идёт об уничтожении пусковых платформ «Patriot PAC-2» и РЛС AN/MPQ-65 в, о чём пишет военный блог «Русское оружие». Дефицитная техника была уничтожена в поселении Желобок в Днепропетровской области.





Фаза обнаружения важных наземных целей и их "фиксация".

Именно удар сразу 45 боевыми блоками 9Н730 сделали так, что большой периметр площади был успешно атакован, а ВСУ лишились двух установок и систем обнаружения воздушной опасности, которые оказались бессильны против российской ракеты с квазибаллистической траекторией полёта. Соответствующее видео публикует ТГ-канал «Военный осведомитель».

Огневой вал и широкое осколочное поле после прилёта 45 суббоеприпасов типа 9Н730.

И хотя американский ВПК значимо увеличил уровень производства, восполнить потерю MIM-104C/D, в краткосрочный период не получится. Поэтому утрата в бою тех самых ПУ M901 для украинского ПВО и украинского Генштаба столь болезненна и дорога.