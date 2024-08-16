За основу "своей" ракеты индийские инженеры взяли французский управляемый боеприпас Matra Super 530D. Но в силу сложности создания управляемого боеприпаса, всё равно пришлось покупать технологию головки самонаведения в РФ.

Высшее командование индийских ВВС решило отказаться от российской ракеты класса «воздух - воздух» Р-77Э в пользу отечественной разработки. Соответствующая информация появилась в издании Janes со ссылкой на индийскую национальную прессу. Теперь индийские истребители будут вооружены боеприпасом Astra Mk.1, который в количестве 200 единиц заказали у местного производителя управляемых авиационных вооружений.

Соответствующее решение было принято на основе поездки оборонного функционера индийских ВВС Ашутоша Диксита в город Хайдарабад, где ракета и выпускается.

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Весьма любознательно, что на самом деле индийская Астра не разработана с нуля местными конструкторами ракетной техники, а произведена на основе французского изделия – Matra Super 530D, когда на рубеже 2000-х индийское правительство решило заняться созданием «своего» управляемого авиационного вооружения. Об этом пишет авиационный эксперт Алексей Захаров.

Правда более чем скромный опыт в создании таких сложных для производства боеприпасов привел к тому, что совместное творчество в этом направлении индийских DRDO, HAL и ECIL, застопорилось на «каких-то» 20 лет, заставляя много раз переделывать практически готовый продукт.





Отечественная Р-77Э, относящаяся к типу управляемых ракет средней дальности, которая была создана 30 лет назад и от использования которой отказались индийские ВВС прямо сейчас, по дальности пуска в 110 км в 2 раза превосходит "передовую" индийскую Астру. Источник изображения: missilery.info



По результату 20-летних мытарств было решено просто взять и купить технологию активной радиолокационной головки самонаведения у российской стороны, продавшей лицензию на производство такой АРГСН. На территории нашей страны такие типы ГСН производит «Моринформсистема-Агат».

Но это не единственный «минус». Рекламные обещания о максимальной дальности полёта «собственного» продукта разбиваются о суровую правду жизни: новая индийская ракета вместо заявленных 110 км максимум способна пролететь 45 км, да и то, в случае так называемого «идеального пуска» на высоте в 8000 метров.