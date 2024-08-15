Почему для своей же безопасности и лучшей сохранности дорогостоящий английский танк вместо охраны западной границы Украины, отбыл в Курскую область, где и был уничтожен в своем первом бою, предстоит только разобраться экспертам.

Основные британские танки Challenger 2 сгорают дотла, потому что на 100% не соответствуют условиям современного конфликта высокой интенсивности. Соответствующие комментарии были получены от официального представителя «Ростеха». В государственной корпорации так оперативно отреагировали на свежее видео из Курской области, когда танк соединенного королевства во время приграничного рейда сдетонировал – причем ему хватило одного прилёта крайне дешёвого дрона-камикадзе. Танк принадлежал одной из самых элитных украинских бригад – 2-й десантно-штурмовой.

реклама

В более расширенной версии комментария по поводу стойкости продукции британского танкопрома, было заявлено, что тамошние инженеры и оружейные конструкторы свернули на тупиковый путь бронетанковой эволюции, не задумавшись, что конструкция 60-тонной машины, несмотря на композитную броню и её большую толщину в самых частопопадаемых местах, не обеспечивает должного уровня безопасности экипажа и общей защищенности бронеединицы.

За секунду до пылкой детонации внутренних пороховых зарядов. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Ранее один из топ-менеджеров ГК «Ростех» Владимир Артяков высказался, что прекрасно зная все грубые недостатки в конструировании танка «Челленджер 2», британские военные советники оперативно отреагировали на итоги украинского контрнаступления 2023 года, убрав сразу все уцелевшие версии Challenger 2 с запорожского операционного направления – потому что российские вооруженные силы слишком быстро нашли способ использования их уязвимых мест в своем эффективном противодействии.