Дели отказался покупать французские 100 электропоездов. "Кидать" официальный Париж стало традицией.

Французская машиностроительная коммерческая организация Alstom осталась без 1,8 млрд. американских долларов после того, как фирма из Индии – Indian Railways, отказалась исполнять контракт с парижской компанией на покупку 100 электропоездов. Лишилась Alstom и потенциальной прибыли и от обслуживания своих поездов, которые могли купить Индийские железные дороги. О том, что у французской компании сорвался крупный контракт, рассказал том-менеджер в Индии Оливье Луазон в беседе с журналистами Moneycontrol.





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Но деятельность Alstom в Индии только торговлей наземными железнодорожными составами не ограничивается: в республике на уровне в 70% локализовано производство поездов метро и на 90% локализовано изготовление локомотивов. Источник изображения: rollingstockworld.ru







О самой сделке известно, что два года назад индийцам понравились 100 электропоездов под названием Vande Bharat, развивающие скорость до 200 км\ч. Французы предложили более выгодную цену, чем швейцарская Stadler. Но и они оказались не у дел, после того как индийская сторона посчитала необоснованно завышенной цену за один поезд в алюминиевом корпусе в 18 млрд. долларов с 16 вагонами. По мнению управленцев и технических специалистов Indian Railways, такой железнодорожный состав третьего поколения должен стоить около 16, 6 млн. долларов, что не устроило уже французов. По итогу индийцы решили отказаться от заключения сделки.

Теперь по новому тендеру будущий поезд должен стоить до 15,5 млн. за одну единицу поставки.