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Madarator
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
Больше существенных резервов у украинского Генштаба – нет.

   Российские ВС вывели из строя большую часть вооружений и техники, которые украинская армия использовала во время приграничного рейда в курский регион. Такое сообщение в личном ТГ-канале опубликовал генерал-майор армии РФ Апти Алаудинов. По мнению высшего российского офицера, практически весь ресурс, которым располагал украинский Генштаб, последний самостоятельно забросил в печную топку, из которой выхода уже не будет.

   Алаудинов сделал особенный акцент на том, что большая часть военного имущества ВСУ, используемое в Курской приграничной операции, было для украинской армии навсегда потеряно.

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   По мнению отечественного генерал-майора, Киеву пришлось задействовать для такого оперативного решения как минимум 11 тыс. украинских солдат и офицеров, имеющих главную цель – установить физический контроль над Курчатовской АЭС к 11 августа. 

   Но начатая 6 августа операция провалилась и в течение 5 дней подойти к атомной электростанции не удалось – прямо сейчас ВС РФ проводят окончательное блокирование оппонента, после чего будет проведен масштабный контрудар. 

#россия #украина #апти алаудинов
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