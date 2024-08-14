Больше существенных резервов у украинского Генштаба – нет.

Российские ВС вывели из строя большую часть вооружений и техники, которые украинская армия использовала во время приграничного рейда в курский регион. Такое сообщение в личном ТГ-канале опубликовал генерал-майор армии РФ Апти Алаудинов. По мнению высшего российского офицера, практически весь ресурс, которым располагал украинский Генштаб, последний самостоятельно забросил в печную топку, из которой выхода уже не будет.

Алаудинов сделал особенный акцент на том, что большая часть военного имущества ВСУ, используемое в Курской приграничной операции, было для украинской армии навсегда потеряно.

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По мнению отечественного генерал-майора, Киеву пришлось задействовать для такого оперативного решения как минимум 11 тыс. украинских солдат и офицеров, имеющих главную цель – установить физический контроль над Курчатовской АЭС к 11 августа.

Но начатая 6 августа операция провалилась и в течение 5 дней подойти к атомной электростанции не удалось – прямо сейчас ВС РФ проводят окончательное блокирование оппонента, после чего будет проведен масштабный контрудар.