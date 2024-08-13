За основу управляемого боеприпаса взята модификация противотанкового боеприпаса "Корнет-Д"

Основные боевые танки и большие беспилотные аппараты над полем боя будут уничтожаться новой отечественной ракетой, специально созданной для вооружения российских ударных дронов и разведывательно-ударных вертолётов. Об управляемом боеприпасе, созданном специалистами Тульского конструкторского бюро приборостроения, получившем название «Х-БПЛА», было заявлено в рамках военно-технической выставки «Армия-2024» официальным представителем КБП.

По словам журналистов из ТАСС, новый корректируемый авиационный снаряд умеет наводиться в трёх различных режимах, таких как лазерная отметка цели, тепловизионная привязка и телевизионное наведение. Дальность боевого применения ракеты будет эквивалента в максимальной вариации примерно 8000 метрам.

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Ка-52М "Аллигатор" в так называемом "режиме зверя" с максимальным количеством ракетного управляемого и неуправляемого вооружения.





Выполненной на основе «Корнета-Д» ракете по зубам как легкобронированные цели, типа БМП и БТР вместе с сосредоточением пехотных подразделений и земляных укреплений, так и поражение тяжелобронированных объектов, таких как современные западные танки, вроде Abrams и Leopard.





Три "Иноходца" на взлётно-посадочной полосе.





Помимо дронов, «Х-БПЛА» будет использоваться и с подвески вооружений Ка-52М «Аллигатор». Именно на последнем были успешно запущены десятки выстрелов ракет по целям. В качестве дронов-испытателей были выбраны «Иноходец», «Альтиус» и «Форпост». Помимо наземных целей, управляемый снаряд способен перехватить низкоскоростные воздушные цели.