Популист Грэм ещё не знает, что С-300 и Р-37М всё равно, какой паспорт у пилота американского истребителя.

Военные пенсионеры с иностранной пропиской должны стать незаменимой шестеренкой в желании украинских политиков и военных добиться хотя бы гипотетического превосходства в воздушных битвах над российской истребительной авиацией. Потому что те 20 украинских пилотов, которые согласно официальной информации прошли подготовку на право управлять истребителями F-16 – слишком маленький военный отряд, которому не по силам победить многочисленных российских асов.

Потенциальное решение, в котором по мнению сенатора из США Линдси Грэма видится шанс для Воздушных сил ВСУ оказать значимую помощь для наземных войск, было озвучено им во время киевского вояжа. Именно на днях Грэм уведомил президента Владимира Зеленского, что лётчики F-16, уволенные из иностранных армий по возрасту, могли бы стать полноценными пилотами для украинских истребителей.

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Если украинские F-16 будут взлетать с военных баз, размещенных на территории Украины, то с американскими пилотами, а хоть с британскими, дни истребителей будут сочтены благодаря "Кинжалам" и "Искандерам".

Заокеанский сенатор выдал данные, что пилоты ВСУ продолжают учиться, но ждать нельзя дальше, поэтому военные пенсионеры НАТО должны стать «лучшим решением». Именно в этом случае от F-16 на Украине будет хоть какая-то ощутимая помощь, заявил вашингтонский политик.

От себя Грэм добавил, что попытается поговорить на эту тему с Джо Байденом, надеясь повлиять на него в вопросе содействия решению с отставными военными пилотами.

Всего в распоряжении Украины находится 10 американских истребителей из обещанных 79-ти.