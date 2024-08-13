Потому что "военный гений" Зеленского отдал приказ о снятии наиболее боеспособных подразделений и их переброске к Курской области.

Донецкий Нью-Йорк (Новгородское) перейдет под контроль российской армии в самое ближайшее время. В этом уверены украинские солдаты, держащие оборону этого населённого пункта. Увидел растерянное состояние военнослужащих ВСУ в своем интервью американский корреспондент Кристофер Миллер.

По мнению одного из бойцов украинской армии, уже «завтра» Нью-Йорк может быть оставлен ВСУ.

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Шансов удержать населённый пункт под своим контролем у действующего украинского гарнизона нет от слова совсем: Зеленский приказал в экстренном порядке перебросить лучшие батальоны в район украино-российской границы на востоке.

Новость о том, что возведенная в районе шахтерского поселения линия фортификаций начинает разламываться и проседать под усилившимся напором российских штурмовых подразделений, стала известно 6 августа. Именно в этот день часть украинских сил были вынуждены отступить. По итогу того дня ВС России освободили периметр шириной примерно 3500 метров с глубиной около 2 км. Так же на крыше местной школы был установлен российский триколор.

Выбивание позиций ВСУ в районе Нью-Йорка. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"

Не лучшей информацией для украинского Генштаба оказалась новость, что часть украинских отрядов в Нью-Йорке оказалась взята в оперативные клещи.