Перезарядка артиллерийского барабана автоматическая и позволяет гаубице стрелять на максимальную дальность в 15 км.

Как сделать так, чтобы относительно устаревшая гаубица Д-30 стала актуальным типом артиллерийского вооружения, способного серьёзно осложнить жизнь оппоненту? Ответ был найден на военно-технической выставке «Армия-2024», где была представлена классическая Д-30, установленная на роботизированную платформу МТС-15 «Клевер».

Сообщается, что такое гусеничное шасси будет незаменимо в противоборстве пехотным подразделениям и уничтожению артиллерийских установок, потому что максимальная дальнобойность и мобильной платформы – 15 километров.

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Пушка оснащается барабаном на четыре выстрела, который перезаряжается в автоматическом режиме. Автор фотографий: Илья Максимов



Известно, что для перехода из неактивного состояния в режим открытия огня происходит за полминуты. Так же всё это верно и для обратного перехода. Установка может разгоняться до 12 км\ч с запасом хода до 120 км. Управляется роботизированная «САУ» оператором, с расстояния в 500 метров с замаскированных позиций.