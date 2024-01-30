Российский ОПК благодаря рекордному финансированию показывает уровень развития, схожий с уровнем СССР

Российский ТГ-канал, имеющий достоверных источников среди множества военных конструкторских бюро и ряда крупнейших промышленных предприятий, напрямую аффилированных с отечественным ОПК, разместил одним из первых фотографии бронетранспортера БТР-22 во время заводских испытаний.

Согласно официальной информации, новый броневик должен стать сменщиком для БТР-82А благодаря своим улучшенным тактико-техническим характеристикам.

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Самым главным отличием от базовой модели в виде «Восемьдесят второго» можно назвать реконфигурацию внутреннего пространства, где силовая установка перемещена в переднюю часть корпуса, примкнув к правой части. В противоположной стороне напротив силового отделения находится командное отделение, где размещается механик-водитель.





Источник фото: "Военное обозрение"





Место, где размещаются операторы-десантники, теперь смещено к кормовому пространству. Помимо собственно перемещения в другую часть бронекорпуса, группы десантируемой пехоты будут иметь продвинутые версии кресел с антитравматическим эффектом.





ТГ-канал "Военный осведомитель"





Но разумеется все изменения проводились в рамках более плотной и мощной защиты экипажа и «пассажиров» от стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, когда задействовав в бронировании передовые марки стали и функции разнесенной бронезащиты, конструкторы добились устойчивой стойкости против пуль, калибром 12.7х108мм, оснащенных бронебойным сердечником Б-32.

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Что касается силовой установки, её мощность выросла на 10%, составив 330 л.с., что выше на 31 лошадиную силу при сравнении с БТР-82А. Так же благодаря более мощному двигателю, выросла и максимальная скорость, которая при движении по шоссе достигает 100 км/ч.