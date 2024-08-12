Наводка осуществляется в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

В РФ создали полуавтоматическую дистанционно-управляемую турель для установки пехотных пулеметов. Установка получила название в честь героя отечественной истории – «Чапая». О разработке дополнительного оборудования, кратно расширяющего возможности обычного лёгкого вооружения сообщил управленец коммерческой организации «Техмет-18». Новинка была представлена на военно-технической выставке «Армия-2024» Игорем Шелковским.





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Источник изображения: ТАСС





По словам российского топ-менеджера, помимо металлического станка, для электронного управляющего блока турели создана программная оболочка, позволяющая вести огонь без помощи человека. Но разумеется присутствует и опция открытия огня по команде оператора, задающего решение начать стрельбу при помощи планшета. И для этого солдату не обязательно находиться рядом с турелью. Оператор может находиться в укрытии. Таким образом сразу можно координировать огонь до 4 установок.

Интегрированные пулеметы могут выбираться в качестве эффективных средств противодействия для борьбы не только живой силе, но и вести прицельный огонь по дронам или легкобронированной технике.