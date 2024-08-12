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Sunday Times: Зеленский давил на высшее руководство ВСУ ради атаки на Курскую область
Что будет, если Украина лишится нескольких элитных бригад во время слишком рискованного "курского гамбита", разумеется, думать в Киеве никто и не начинал.

   Генералы ВСУ вынуждены были начать ударную операцию на российское приграничье Курской области по сильному принуждению, исходившему от президента Владимира Зеленского. Именно украинский общенациональный лидер надавил на своих высших офицеров, пожелавший провернуть политический «перфоманс», когда мощь ВСУ стала таять слишком быстро. Военного смысла со стороны Киева такая операция изначально не имела. Соответствующий посыл вышел в свежей публикации от Sunday Times.

   В материале указывается, что самый большой «секрет» был в том, что не было никакого секрета, почему украинский Генштаб вдруг решил отдать приказ на приграничный рейд в российскую Курскую область. Главным инициатором таких действий был лишь Зеленский. Хотя высшее командование долго не сдавалось, пытавшись доказать не служившему в армии Зеленскому, что ресурс – понятие конечное, в особенности по части живой силы и вооружений среди украинской армии.

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   По мнению научного работника Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Кларка, украинский президент выбрал самый нерациональный способ, которым невозможно победить превосходящую ВСУ по многим параметрам российскую армию. И хотя Зеленский любит рисковать, августовская операция является ставкой абсолютно не на ту лошадь.

#россия #украина #политика #инопресса
Источник: thetimes.com
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