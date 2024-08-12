Главное назначение ФАБ-5000 – превращение в "лунный ландшафт" защищенных и крупных укрепленных целей.

Превосходящая ударным воздействием и соответственно мощностью свою предшественницу ФАБ-3000, тяжелая фугасная бомба ФАБ-5000 останется без блока планирования и коррекции. Об отказе оснащать 5-тонный отечественный боеприпас раскладными крыльями и баллистическим компьютером в беседе с журналистами из ТАСС поделился руководитель ГК «Тактическое ядерное оружие» Борис Обносов. Соответствующее заявление было сделано на военно-технической выставке «Армия-2024».

В конце беседы управленец Обносов добавил, на текущий момент самой «тяжелой» бомбой для отечественной бомбардировочной авиации останется ФАБ-3000. Применение последних началось в середине июня 2024 года во время харьковской и донецкой наступательных операций.

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ФАБ-5000НГ создана в 1943 году и предназначалась для использования с борта Пе-8. Боевое крещение ФАБ-5000 пришлось в районе Курска в летнюю пору того же года. Современной последовательницей "Пятитысячной" является ФАБ-5000М-54. Источник изображения: armedman.ru





А мы вспомним, что главным поражающим действием линейки российских бомб ФАБ является фугас, способный уничтожать технику, вооружения и личный состав как на открытых пространствах, так и углубляться в грунт для поражения бункеров или пробития межэтажных конструкций при поражении высотных строений оппонента.

Носителем ФАБ-3000 с модулями УМПК является обновлённый многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34НВО, специально модернизированный для использования управляемого бомбового вооружения.