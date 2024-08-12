Комплект будет носимым, способным заглушить fpv-коптеры на расстоянии нескольких десятков метров.

Для борьбы с мини-дронами силами одного отдельного штурмовика или обычного пехотинца, военнослужащих принадлежности РФ оснастят комплексом радиоэлектронной борьбы «Сурикат». Соответствующими сведениями с журналистами из РИА Новости поделился топ-менеджер ГК «Ростех» – Владимир Артяков.

По словам первого заместителя гендиректора, собственно портативный «Сурикат» можно увидеть на военной-технической выставке «Армия-2024». Трудился над разработкой мобильного комплекса коллектив инженерных и конструкторских работников отечественной «Росэлектроники».

реклама









Согласно объяснениям управленца «Ростеха», портативный блок предназначен для поиска и дальнейшего подавления малых беспилотников оппонента, вынуждая последних отключаться от управляющего канала оператора после получения направленных помех. Сам комплекс настолько скромный по размерам, что его массо-габаритные характеристики позволяют ему быть носимым даже в разгрузке военнослужащего.

Помимо премьеры «Суриката», военный форум познакомит зрителей и с обновленной установкой РЭБ «Лесочек».