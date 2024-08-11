Скопление украинских бронемашин было поражено прямо на марше.

Попытка продвинуться вперед и занять лучшие позиции для колонны ВСУ в приграничье курского региона закономерно завершилась неудачей – прямо на марше движущуюся бронетехнику накрыла ударная волна и осколочное поле из разорвавшихся отечественных снарядов РСЗО. Речь идёт об обстреле украинских военных из дальнобойной системы залпового огня – «Торнадо-С». Соответствующие кадры были записаны пролетающим над полем боя российским разведывательным БПЛА принадлежности МО РФ.





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Рассматривая первые секунды видео, мы наблюдаем группу машин военного назначения, перемещающихся по приграничной грунтовой дороге. Спустя мгновение происходит воздушный подрыв кассетной боевой части, разбрасывающей множество суббоеприпасов в зоне поражения.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





После развеивания клубов дыма, выведенными из строя оказались пять броневиков принадлежности украинской армии.









РСЗО «Торнадо-С» является российским аналогом M142 HIMARS, чьи боеприпасы бывают как управляемыми, так и неуправляемыми. Максимальная дальность запуска 300-мм неуправляемых и корректируемых снарядов составляет 120 километров.