В режиме "ночной охоты" Вихрь способен поразить цель типа танк на расстоянии до 10 км.

Ведущие инженеры концерна «Калашников» получили важное поручение от руководства: в самый короткий срок необходимо создать рабочее решение для переоборудования вертолётной ракеты «Вихрь» в качестве штатного вооружения российских ударных беспилотников. В качестве партнеров концерна выступают разработчики российских дронов. О новых планах организации рассказал в беседе с журналистами ТАСС руководитель компании Алан Лушников.





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Ракеты "Вихрь-1" на оружейном подвесе одного из российских вертолётов в зоне СВО.





По словам топ-менеджера, «Вихрь-1» относится к классу управляемого ракетного вооружения, имеющего помимо повышенного огневого могущества важное свойство – универсальность при переходе от одной платформы запуска к другой. Речь идёт об интеграции корректируемого воздушного снаряда в ряд российских БПЛА.





Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





О «Вихре» известно, что созданный конструкторами «Калашникова» боеприпас, стоящий на вооружении разведывательно-ударных вертолётов, таких как Ка-52 «Аллигатор», без лишней сложности преодолевает тяжелое бронирование как советских танков, стоящих на вооружении ВСУ, так и комбинированную защиту современных западных ОБТ, таких, как американские Abrams M1A1SA и немецкие Leopard 2. Для этого БЧ создана по типу тандемного заряда, где основной и дополнительный боеприпасы пробивают последовательно динамическую и основную линии защиты танков. Помимо уничтожения бронетехники, ракета справится с вертолётами, полноразмерными дронами и штурмовыми самолётами.