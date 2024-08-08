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Madarator
Репке: ВС России освободили Сергеевку, до Покровска осталось 15 км
В начале года российская армия находилась в 38 км от Покровска.

   В сентябре 2024 года Украина должна получить последний военный транш, проголосованный в американском Конгрессе в минувшем апреле, и что дальше будет с прямым спонсированием украинской армии, предсказать довольно трудно, к тому же выбывание ветеранов ВСУ идёт большими темпами, чем предсказывалось ранее военными аналитиками, поэтому сдерживать потенциальные обвалы ЛБС будет довольно непросто, тем более продвижение российской армии продолжается. Информацию Генштаба РФ, что в ходе стремительного броска отечественные штурмовые отряды очень быстро освободили Сергеевку и не думают на этом останавливаться, прямо подтвердил военный аналитик из Германии Юлиан Репке. Для этого иностранный эксперт выложил фотокадр с географической привязкой к местности, документально закрепив успех ВС России.

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   И как заметил сам Репке, ударный кулак российских войск имеет чёткий план, а генералы РФ уже «отметили» точное расстояние, которое наземным войскам нужно пройти до важного в стратегическом плане для донбасской группировки ВСУ логистического центра под названием Покровск.

Привязка на местности по Сергеевке.

   По словам германского эксперта, 15 километров – и отечественные войска уже у городского периметра Покровска.

Верификация российских данных, что для ВСУ Сергеевка действительно потеряна, произошла на украинском портале Deep State. Согласно украинским данным, отряды штурмовиков РФ смогли заметно продвинуться на покровском операционном направлении всего лишь за 24 часа.

   Подытожил Репке совсем уж безрадостно – армия РФ в районе вектора движения на Покровск проходит 5 км за 7 дней, а фортификационные линии ВСУ начинают частично разламываться. 

#юлиан репке #покровское направление #сводки с передовой
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