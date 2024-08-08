Свежее пополнение из мобилизованных украинцев для поддержки бегущих ВСУ должно прибыть к концу сентября, но это неточно.

На фоне проблем с комплектованием свежим пополнением изрядно поредевших украинских бригад, ждущих в течение ближайших месяцев мобилизованных новобранцев, ВСУ приходится отступать сразу на нескольких оперативных направлениях. При этом возведенные для защиты ещё десять лет назад фортификационные инженерные сооружения оказались бессмысленны, когда украинский Генштаб вместо взвешенных решений попросту начал перегруппировку сил с одного участка ЛБС на другой, прямо подставив бригады, прибывающие на новое место боевого дежурства. О том что проблемы идут рука об руку с ВСУ, вынужден и проукраинский немецкий военблогер Юлиан Репке, подтвердивший факт отступления в районе Торецка.

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Германский аналитик прямо говорит, что пришлось уйти ряду украинских подразделений из-за потенциального котла на торецком направлении. Новость о том, что ВСУ несмотря на все прилагаемые усилия вынуждены сниматься со старых позиций и занимать городские участки обороны, объективно верифицируется при помощи географической привязки с российским триколором на одном из зданий в городском предместье.

Российский флаг в округе Нью-Йорка (Новгородского) с географической привязкой от Репке.

Не лучше ситуация развивается и на покровском направлении, где до важнейшего в логистическом плане города остаётся около 15 километров.