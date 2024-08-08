Вернуться на территорию Украины смогут не только лишь все Мардеры и Страйкеры.

В социальные сети были загружены видеокадры с украинской колонной в момент подготовки атаки на приграничные земли Курска. Речь идёт о сводной группе из Т-64БВ, специальной машины разминирования, автомобиля разграждения, дополненной зарубежными и советскими БТР.





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Украинский Т-64. Источник изображения: Военное обозрение





Наблюдая за мельтешением на видео УР-77 и ИМР-2, можно сделать вполне однозначный вывод – украинские генералы и высшее политическое руководство Украины очень долго и тщательно готовились к попыткам перехода государственной границы с Россией. Именно для этого были по крупицам собраны из всех возможных подразделений такие редкие бронеединицы для ВСУ, как сконструированная на основе шасси самоходки 2С1 «Гвоздика» УР-77 и инженерная машина разграждения, основой для которой послужил танк Т-72.









И зная, что на 100% результативность прорыва рассчитывать не придется, все украинские боевые машины для приграничного рейда были покрыты противодронными блоками с оснащением тактическими знаками в виде треугольников Пенроуза.









Для усиления накала сводным батальонным группам были приданы немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker, вперемешку с советскими БТР-80. Что интересно, гусеничные «Мардеры» успели лишь отметиться своим уничтожением, когда в приграничных боях отечественными «Ланцетами» были сожжены как минимум три такие машины. Кадры объективного контроля наглядно подтверждают это.