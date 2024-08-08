Другими способами победить Россию пока что не получается.

У украинских высших чиновников есть целых две причины, почему переданные Воздушным силам ВСУ американские истребители должны находиться не на территории, контролируемой Киевом, а в соседнем государстве Румыния. Именно с последним окружение Зеленского обсуждает вероятность поставки своих F-16 на одну из местных военных баз.

И как написано в самом первом предложении, сделать это Киев хочет сразу по двум причинам: размещая боевые единицы в условном Староконстантинове на западной Украине или на киевском аэродроме Васильково, иностранные одномоторные самолёты будут уничтожены за очень короткий срок. Нахождение же их в государстве-члене НАТО повысит «выживаемость» бортов. Второй аргумент в пользу укрывательства зарубежных истребителей на территории соседней страны – вящее желание украинской администрации Зеленского добиться серьёзной эскалации между своими западными союзниками и Москвой. Именно такой точки зрения придерживается британский аналитик Александр Меркурис.

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Для достижения доминирования в украинском небе над истребительной авиацией ВКС РФ Киеву необходимо как минимум 2000 бортов F-16. Такое мнение неоднократно заявляли западные военные эксперты. В частности об этом сказал австриец Маркус Райснер. Кто даст столько дорогостоящих боевых машин Киеву, количество обученных пилотов которого для управления F-16 едва составляет 200 человек, вопрос риторический.

К тому же эксперт объяснил, что он не считает F-16 самолётом завоевания воздушного господства, так как новому истребителю ВСУ будут противостоять самолёты не хуже, а то и лучше – МиГ-31БМ, Су-35С и Су-30СМ2. Дальнобойные ракеты Р-37М последних могут «снять» американскую машину с расстояния в 200 километров или больше, что не под силу сделать в отношении отечественных истребителей «американцу». Именно поэтому эскалация со втягиванием в конфликт между Украиной и Россией на стороне первой западных стран, может дать тот самый шанс на успех Киеву. Объяснил логику поведения украинских функционеров Меркурис.