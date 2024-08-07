Между тем поставки американской помощи рассчитаны только до сентября.

Запад в течение длительного времени снабжал украинскую армию различным вооружением и боеприпасами, надеясь, что такой режим передачи обеспечит длительную устойчивость ВСУ. Но активность российских вооруженных сил, ударно начавших 2024 год, переломив ситуацию в свою пользу с Авдеевкой, не намерены останавливаться на достигнутом, продолжая добиваться успехов на новых направлениях, конвертируя тактический успех в оперативный, суммируя достижения с разных векторов атак в один общий котёл. И именно поэтому ВС РФ диктует правила игры на поле боя Украине, а не наоборот. В этом уверен Скотт Риттер, заметивший, что российский Генштаб буквально вынуждает Киев расходовать запасы вооружений и техники, переданные Вашингтоном и Брюсселем не для доминации на поле боя, а стараясь купировать угрозу на Торецком, Покровском и Харьковском направлениях.

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В таких обстоятельствах у Украины нет времени и сил, чтобы создать столь необходимые резервы, находясь под давлением непреодолимых внешних обстоятельств, тратя столь дефицитные ныне иностранные поставки на текущие нужды.

И как резюмировал Риттер, даже используя мощь последних поставок НАТО, украинская армия отбросить армию РФ не в состоянии.