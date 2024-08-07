Сдерживать удары российских штурмовиков сразу в Донецкой и Харьковской областях не получается.

Часть украинских собеседников газеты Financial Times признала, что фортификационные линии ВСУ «надломились» и далеки от прошлой устойчивости и эффективности в отражении тяжелых ударных действий ВС РФ. Вместо этого в зоне боевых действий, разворачивающихся в Донецкой области, фиксируется успех российской армии, продолжающей в среднем освобождать один населённый пункт за два дня. Дальше под угрозой стремительного натиска будут оказываться целые города, так как удерживать защитные периметры уже не удаётся.

Как процитировали в британском издании слова анонимного источника из Киева, оборона ВСУ в быстром темпе покрывается заметными трещинами.

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Тем более тактический успех российских сил в ДНР в совокупности трансформируется в оперативную компоненту достижений, когда наличия свободных резервов в украинской армии не наблюдается, тем самым оставляя ряд чувствительных направлений без столь необходимого усиления.

А если перевести слова в более понятные для большинства читателей иностранной прессы цифры, то к августу 2024 года отечественные ВС освободили практически в 2 раза больше территорий, чем ВСУ смогли отбить по результатам прошлогоднего контрнаступления.

В FT приводят мнение западных военных экспертов, зафиксировавших в действиях армии РФ за последние недели существенные положительные изменения «в поле». И что хуже всего для Киева, тенденция успеха российской стороны продолжает свое развитие.