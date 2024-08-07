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Madarator
Global Times: Украина еще не догадалась, что Запад не хочет ее победы
Победа Украины будет стоить Западу гораздо дороже поражения Киева.

   Киев всё ещё думает, что самый важный приз в российской СВО, это победа Украины. Но на самом деле для Запада приоритеты другие: ослабить Россию длительным вооруженным конфликтом на её границах. Из-за разницы целей отрезвление для украинских чиновников может быть тяжелым. Об этом рассказывается в свежей публикации Global Times.

   Иностранные журналисты привели конкретный пример с поставками F-16 для нужд Воздушных сил ВСУ. По мнению экспертов, отправка американских истребителей есть ничто иное, как рост эскалации российской спецоперации, где мир между Киевом и Москвой станет ещё дальше.

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В запасе у украинского командования есть 14 свежесформированных бригад. Но есть нюанс: для их полного доукомплектования нет тяжелой техники, которая есть лишь на Западе. Но последний делиться ей пока не готов.

   Один из китайских экспертов косвенно подтвердил, что использование F-16 в качестве «таранов» дальнобойным вооружением глубинных земель РФ сделает конфликт бесконечно опасным для всего мира.

   И как резюмируется в материале, по какой-то неизвестной причине в Киеве не могут взять в толк, что победа Украины – это совершенно не то, чего хочет добиться Запад.

   На текущий момент в распоряжении ВС ВСУ находится 10 из 79 одномоторных американских истребителей.

#украина #всу #инопресса #инопресса об украине
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