Победа Украины будет стоить Западу гораздо дороже поражения Киева.

Киев всё ещё думает, что самый важный приз в российской СВО, это победа Украины. Но на самом деле для Запада приоритеты другие: ослабить Россию длительным вооруженным конфликтом на её границах. Из-за разницы целей отрезвление для украинских чиновников может быть тяжелым. Об этом рассказывается в свежей публикации Global Times.

Иностранные журналисты привели конкретный пример с поставками F-16 для нужд Воздушных сил ВСУ. По мнению экспертов, отправка американских истребителей есть ничто иное, как рост эскалации российской спецоперации, где мир между Киевом и Москвой станет ещё дальше.

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В запасе у украинского командования есть 14 свежесформированных бригад. Но есть нюанс: для их полного доукомплектования нет тяжелой техники, которая есть лишь на Западе. Но последний делиться ей пока не готов.

Один из китайских экспертов косвенно подтвердил, что использование F-16 в качестве «таранов» дальнобойным вооружением глубинных земель РФ сделает конфликт бесконечно опасным для всего мира.

И как резюмируется в материале, по какой-то неизвестной причине в Киеве не могут взять в толк, что победа Украины – это совершенно не то, чего хочет добиться Запад.

На текущий момент в распоряжении ВС ВСУ находится 10 из 79 одномоторных американских истребителей.