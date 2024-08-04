В российской армии около 300 истребителей самого актуального поколения, 10 против 300 – эта статистика далеко не в пользу ВС ВСУ.

Воздушные силы ВСУ сегодня празднуют ведомственный праздник и должны быть довольны, что получили американские истребители прямо перед национальным днём военной авиации. Ведь именно 31 июля Киев добился появления на своей территории партии из первых десяти нидерландских F-16, с которыми, как кажется украинскому Генштабу, удастся добиться перелома в ходе СВО, довольно успешной на текущем этапе именно для российской стороны. С таким посылом вышла статья The Economist.

Американские журналисты раскрыли, что к концу этого года в ВСУ будут иметь 20 американских истребителей. Остальные партии поступят маленькими траншами в течение 12 месяцев следующего года.

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Таким образом, в распоряжении украинской армии к декабрю 2025 года окажутся 79 самолётов. Правда не все они будут боевыми. Десять из таких бортов или больше будут двухместными версиями лётных тренажеров, которые из-за своего плохого технического состояния скорее всего будут выбраны в качестве доноров запасных деталей для исправных самолётов.

4 августа первый из реальных F-16 был замечен в одесском небе.







В конце новости автор публикации особо подчеркивает мысль, что 10 самолётов F-16 – это не то, что поможет получить зримое превосходство над более чем 300 истребителями ВКС РФ, многие из которых куда более современные, чем истребители нидерландской армии, переданные ВСУ.

Что интересно, иностранные аналитики, опрошенные сотрудниками издания, видят пользу F-16 не в превосходящих возможностях над российскими визави, а их полезности в виде ощутимого роста морального духа.

По подсчётам зарубежных экспертов, толк от F-16 будет только в том случае, когда у ВСУ появятся как минимум 12 эскадрилий в составе которых будет по 18 истребителей. То есть Украине нужны 216 боевых самолётов, а не 10 как сейчас.