Беспилотники созданы на основе исключительно отечественных разработок без привлечения помощи зарубежных специалистов, в отличие от украинских изделий.

Первые партии ударных дронов-камикадзе «Ветер» с интегрированным искусственным интеллектом отправились в зону боевых действий на СВО и уже начали использоваться передовыми подразделениями. Новация в виде модуля ИИ позволила на 100% задействовать функцию управления «без оператора» на терминальной траектории полёта.

В момент появления на горизонте подходящей наземной цели, в беспилотнике включается опция целеуказания, при помощи которой активируется пункт захвата цели и дрон без помощи человеческого оператора самостоятельно летит к объекту. Таким образом, даже если в периметре нахождения цели будет работать целый комплекс украинских установок РЭБ, направленных на подавление канала обмена данными дрона и пункта управления, работа цифровых и аналоговых блоков наведения помех ВСУ не сыграет роли в подавлении, и беспилотник с вероятностью в 99% успешно поразит мишень.

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В отличие от украинских разработчиков, опирающихся в своих проектах большей частью на помощь американских и британских коллег, российские изделия придуманы и реализованы в виде практических изделий исключительно силами отечественного персонала и идейных концептов российских специалистов.





Как пишут журналисты ТАСС, всего разработчик создал два варианта дрона-камикадзе, отличающиеся друг от друга лишь транспортируемой массой полезной нагрузки. «Малая» модель подымает в воздух 3,5 кг, а условно «большая» – 8 кг.

Беспилотные аппараты с интегрированной функцией ИИ далеко не диковина для ВС РФ: таких аппаратов в зоне конфликта поставляется до 3000 единиц. Причем такие поставки регулярны и производятся каждый месяц. Перед отправкой на передовую, дроны прошли трудные испытания, организованные ГУ инновационного развития МО РФ, сообщается в пресс-релизе компании, изготовившей «умные беспилотники».