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Madarator
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
Именно британские и американские специалисты обучают украинские дроны продвинутому машинному зрению, используя в качестве целей российские нефтяные базы.

   Российские специалисты РЭБ при помощи направленного действия мощных помех смогли вывести из строя британский БЛА самолётного типа под названием TEKEVER. Но тут интересно другое.

   Как только бортовая начинка перехваченной воздушной машины попала в руки российским специалистам, было выяснено, что в качестве передовой вычислительной платформы на борту была задействована плата Jetson TX2 от небезызвестной Nvidia.

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   Профильные инженеры утверждают, что производительность нового электронного блока в 2 раза выше чем блока предыдущего поколения. А сам модуль крайне востребован в среде высокотехнологичных гаджетов и девайсов, таких как роботы и воздушные дроны. При этом электронные схемы устройства напрямую используют чипы с интегрированным искусственным интеллектом, позволяющим автоматически осуществлять фотосъемку, навигацию на местности и иные задачи, такие как распознавание человеческого голоса и других подобных навыков.  



   Сам блок немногим больше классической банковской карты, на площади которой умещается периметры с ядрами NVIDIA Denver 2 и ARM Cortex-A57. Вычислительные мощности графического процессора позволяют «на лету» обрабатывать видеопоток 4K с поддержкой частоты до 60 кадров в секунду.

   Со слов представителей NVIDIA, новейший TX2 используется в дроностроительстве специалистами Массачусетского технологического института, построившими на платформе Jetson TX2 свой миниатюрный БЛА. Именно это учебное заведение занимает флагманские позиции в мире ИИ и машинного обучения.


Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Предполагается, как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», фактом использования дрона с передовым оборудованием лишний раз подтверждаться прямая вовлеченность инженеров и технических специалистов США и Великобритании в активность на СВО на стороне ВСУ, обучая свои изделия на атаках на топливно-энергетический комплекс РФ.

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