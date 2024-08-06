Украинское командование действовало так, словно задача сдать Торецк "ненароком" – главная.

Украинские военные из 41-й мехбригады ушли с позиций в районе Торецка за несколько дней. О провале украинской обороны, которую заметили за океаном журналисты, вышла свежая публикация в New York Times.

Американские репортёры взяли интервью у нескольких рядовых бойцов, чье командование «отличилось». Выяснилось, что ещё в мае этого года бойцы 24-й бригады, державшей под контролем ситуацию в квадрате Торецка, заметили увеличение российского контингента и сделали соответствующие заявления руководству бригады, «на пальцах» объяснив, что сейчас явно не лучшее время для их замены на солдат и офицеров из других подразделений. Но в июне командованию оказалось «виднее», где должны действовать бойцы и в составе бригады всех их отправили на оборону Часов Яра, запустив на их позиции 41-ю бригаду с часовояровского направления. И беды ждать долго не пришлось – спустя 48 часов в наступление пошли российские штурмовики, словно только и ждавшие удобного случая для внезапной атаки, который им как раз своим недальновидным решением и подарило украинское командование.

реклама

По итогу нескольких дней боёв быстро выяснилось, что для личного состава 41-й бригады миссия по оборону Торецка кажется невыполнимой, так как за несколько суток выучить местность и найти наиболее удобные точки для обороны не представлялось возможным.

Прямо сейчас успех российским подразделениям сопутствует на протяжении всей торецкой ЛБС, где продвижение есть в районе н.п. Дружбы и Кирово. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"

В результате в нескольких батальонах потери превысили свои «обычные нормы», а те фортификационные и инженерные сооружения, «которые удерживались годами, были оставлены за несколько суток».

В руководстве 41-й бригады воздержались от расширенных комментариев по факту случившегося отступления и лишь обвинили западных журналистов в участии в компании по дискредитации бригады.