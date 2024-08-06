Но если броситься защищать Покровск всеми силами, то тогда прощай даже самый призрачный намёк на новый контрнаступ ВСУ.

Укрепленные фортификационные позиции, при помощи которых Генштаб ВСУ хотел задержать продвижение передовых групп российских штурмовиков, атакующих украинские вооруженные силы в периметре города Покровска и прилегающих территорий, начали трескаться. Речь идёт о провале украинской обороны, что заметил сочувствующий Киеву германский военный блогер Юлиан Репке.

В одной из западных соцсетей Репке рассказал, что как бы не хотели Владимир Зеленский и его протеже на должности начальника ВСУ – Александр Сырский, ЛБС на покровском операционном направлении до сих пор не стабилизирована и в какой-то мере уже начала разваливаться.

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Предполагается, что в ВСУ есть резервы, предназначенные для проведения "последнего" контрнаступления этого года. Но ввод их в ранние бои, необходимые для стабилизации ситуации на Донбассе, автоматически ставит крест на всех наступательных начинаниях украинской армии в 2024 году. Чем беззастенчиво и пользуется российский Генштаб.





Всего семь дней хватило российским штурмовикам, чтобы продвинуться на 5 километров по направлению к Покровску. Теперь осталось пройти всего 16 километров и перед глазами российских бойцов предстанет один из стратегических логистических центров украинских ВС на Донбассе.





Ситуация от украинского Deep State





Не лучше ситуация обстоит для ВСУ в районе инженерных укреплений украинской обороны в населённом пункте Желанное. Именно здесь застряли, брошенные на усиление местного гарнизона ВСУ, подразделения как минимум трёх украинских бригад. Но вместо удержания обороны, эти батальоны сами оказались в оперативном окружении.