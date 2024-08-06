Укрепленные фортификационные позиции, при помощи которых Генштаб ВСУ хотел задержать продвижение передовых групп российских штурмовиков, атакующих украинские вооруженные силы в периметре города Покровска и прилегающих территорий, начали трескаться. Речь идёт о провале украинской обороны, что заметил сочувствующий Киеву германский военный блогер Юлиан Репке.
В одной из западных соцсетей Репке рассказал, что как бы не хотели Владимир Зеленский и его протеже на должности начальника ВСУ – Александр Сырский, ЛБС на покровском операционном направлении до сих пор не стабилизирована и в какой-то мере уже начала разваливаться.
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Предполагается, что в ВСУ есть резервы, предназначенные для проведения "последнего" контрнаступления этого года. Но ввод их в ранние бои, необходимые для стабилизации ситуации на Донбассе, автоматически ставит крест на всех наступательных начинаниях украинской армии в 2024 году. Чем беззастенчиво и пользуется российский Генштаб.
Всего семь дней хватило российским штурмовикам, чтобы продвинуться на 5 километров по направлению к Покровску. Теперь осталось пройти всего 16 километров и перед глазами российских бойцов предстанет один из стратегических логистических центров украинских ВС на Донбассе.
Ситуация от украинского Deep State
Не лучше ситуация обстоит для ВСУ в районе инженерных укреплений украинской обороны в населённом пункте Желанное. Именно здесь застряли, брошенные на усиление местного гарнизона ВСУ, подразделения как минимум трёх украинских бригад. Но вместо удержания обороны, эти батальоны сами оказались в оперативном окружении.