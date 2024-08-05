Попадание в формирующиеся котлы – любимая спортивная дисциплина ВСУ в рамках СВО-2024.

Подразделения, приписанные к трём украинским бригадам, оказались в окружении на покровском операционном направлении, запертые в населённом пункте Желанное Донецкой области. Соответствующая публикация вышла в ТАСС, журналисты которого получили информацию от силовиков в зоне СВО. По первоначальной задумке украинского Генштаба, усиление гарнизона ВСУ в поселении Желанное должно было стабилизировать оборону в н.п. на среднесрочный период, но вместо этого резкий рывок передовых подразделений ВС России оставил пехотные роты украинской армии в заблокированном периметре.

И теперь для удержания горловины для более-менее безопасной эвакуации из затруднительной ситуации, украинские военные из внешней зоны контроля пытаются помочь своим коллегам по оружию действиями ударных дронов, но беспилотные камикадзе не влияют кардинально на угрожающую ситуацию, вынужденные бездействовать из-за активного противодействия российских РЭБ-систем.

реклама









Полевая сводка о том, что под Покровском ситуация «далека от идеальной», распространил сам украинский Генштаб, буквально заявивший, что на покровском театре боевых действий обстановка не перестаёт быть напряженной, стремительно переходящая в горячую стадию.









Сводка от 5 августа на 8:00 по Москве. Источник изображения: ТГ-канал «Диванный Генштаб»





После вынужден был прокомментировать ситуацию и Зеленский, продублировавший слова о самом сложном положении в зоне проведения российской спецоперации.

Глобальные проблемы для ВСУ на покровском направлении начались после провала украинской обороны под Очеретино, когда дрогнувшие солдаты и офицеры ВСУ допустили потерю контроля над наиважнейшим участком защитных укреплений, после его ЛБС для Киева стал фактически рассыпаться.