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Madarator
Condottiero: Самолеты F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области
Украинские военные рассчитывают спрятаться в случае большой нужды на территории соседней Румынии, "по большому совпадению" входящей в НАТО.

   Воздушные силы ВСУ получат самолёты F-16, которые будут приписаны к воздушной гавани украинских военных в Одесской области. По мнению журналистов портала Condottiero, идеальным для такого размещения им видится аэропорт Лиманское.

   Такой вывод был сделан по наличию Airbus A330 Stratotanker, принадлежащим королевским ВВС, появившегося в аэропорте Констанца, территориально расположенном в Румынии. 

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Максимальная дальность полёта F-16 согласно открытым данным – 4217 км. Для этого на истребитель устанавливают съёмный конформный подвесного типа топливный контейнер.


   Согласно расследованию корреспондентов, появление такого большого самолёта там не случайно, потому что Британия, как член НАТО, располагает авиацией из разряда воздушных топливозаправщиков.  И именно Airbus A330 Stratotanker будет дозаправлять украинские F-16, отправленные на боевые миссии прямо с военной авиабазы в Румынии.  

   Сам военный аэродром Лиманское находится практически на границе с Румынией. Согласно сведениям, в периметре аэродрома находятся 4 американских истребителя, переданные Украине. Для их защиты прямо на территории воздушной базы украинские военные неслучайно разместили два ЗРК Patriot и две ПУ IRIS-T.

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