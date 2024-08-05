Игра в асимметричные действия очень скоро Украине выйдет боком.

Правительство Мали разорвало дипломатические контакты с украинской властью после официальных слов Киева о поддержке повстанцев, сражающихся с местными военными. Соответствующий документ о «срочном и немедленном» разрыве дипотношений появился на правительственном портале Мали.

Немногим ранее официально представляющий ГУР – военную украинскую разведку, офицер Андрей Юсов сделал заявление, согласно которому украинские военнослужащие были задействованы в поддержке местных повстанцев. Сделал открытое заявление об этом и украинский посол в Сенегале.

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В прошлом месяце туареги напали в Мали на группу военных из ЧВК и военнослужащих правительственной армии. После в публикации французской Le Monde появились сведения, что повстанцы из Мали были регулярными слушателями курсов, организованных на Украине, где получили устойчивые навыки обращения с разведывательными и ударными дронами и использованием взрывчатых веществ. Помимо обучения, Украина и повстанцы из Мали пересылали друг другу разведданные.