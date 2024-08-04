Украинские военные думают добиться превосходства 10 самолётами против условных 300 российских истребителей. Но раздел ненаучная фантастика находится этажом ниже.

В сети Интернет опубликовали кадры пролета украинского истребителя F-16 в одесском небе. Полёт осуществлялся с подвесным вооружением. Это можно заметить по видеокадрам, где скользящий по воздушному пространству борт перемещался прямо с установленными ракетами под крыльями. Так же на размещенных кадрах отчетливо заметны соответствующие визуальные отметки с эмблемами украинских ВВС.

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В отечественном ТГ-канале «Военный осведомитель» предположили, что первый, визуально подтвержденный пролёт украинского истребителя, может быть связан и с первой боевой миссией, такой как запуск англо-французских ракет авиационного базирования Storm Shadow. Именно таким типом ракет была проведена сегодняшняя атака на объекты в Луганске.

Слева отчетливо видна носовая часть новоприбывшего F-16





Позже украинский президент Владимир Зеленский впервые на официальном уровне подтвердил прибытие F-16 на Украину, разместив верифицирующее видео с одним из одномоторных американских истребителей.





Украинский F-16 с подвесным вооружением. На кадрах видна одна из ракет класса "воздух-воздух" малого радиуса действия AIM-120 AMRAAM. Украинские экипажи знают, что они – главная цель для российских Су-35С и МиГ-31БМ, вооруженных дальнобойными Р-37М, способных преодолеть 300 километров в погоне за высокоманевренными воздушными целями. Источник изображения Страна.ua





Первые новости о том, что ВСУ наконец получили обещаемые на протяжении года американские легкомоторные истребители F-16, опубликовало ИА Bloomberg.