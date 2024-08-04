На деблокаду важного шоссе сил у ВСУ по-прежнему нет.

Передовые подразделения российских штурмовиков дошли до автомобильного шоссе «Угледар - Константиновка - Марьинка» и смогли закрепиться на новом участке, попутно перерезав логистические маршруты для украинского гарнизона, обороняющего Угледар. Теперь что делать военным ВСУ, без постоянного подвоза боеприпасов и свежего пополнения, украинскому главкому Александру Сырскому нужно решать в первостепенном порядке. О новых вызовах для командования ВСУ, на которых нет простого ответа, рассказал военный аналитик Алексей Суконкин в беседе с журналистами из «Московского комсомольца».

Эксперт в разговоре подтвердил, что отрезанный участок дороги недоступен теперь как направление, по которому возможно осуществлять доставку важных для военных вооружения, техники, снарядов и эвакуации бойцов автомобильным транспортом.

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О том, что важная дорога для ВСУ действительно перекрыта, подтвердили и в американском институте изучения войны. Причем сделали вывод, что удачные российские действия делают возможным замыкание оперативного окружения над украинским гарнизоном Нью-Йорка, чьё промедление может дорого обойтись Генштабу ВСУ.





Продвижение 132-й Отдельной мотострелковой бригады в Нью-Йорке. Источник фото: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Сопутствует заметный успех и российским ударным силам в другом городе Донецкой области – Часов Яре. Там отечественные бойцы на северном фланге городской агломерации смогли переправиться через местный канал, заполненный водой, и вошли в западные предместья Часова Яра. А с потерей ключевых высоток ранее, украинскому гарнизону города будет очень трудно зацепиться за частную низковысотную застройку мкр. Новый.