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Madarator
Репке: Российская армия прорвалась через канал и ведёт бои на западе Часова Яра
И тут слишком большая дилемма для Сырского: бросать резервы на удержание Часова Яра, Покровска или удерживать Волчанск. А ведь российский Генштаб ещё так и не нанёс свой главный удар.

   Передовые группы российских штурмовиков смогли переправиться через канал в городе Часов Яр и оказались в западных предместьях донбасского населённого пункта, продолжая владеть инициативой на поле боя. Об успехах в боях за Часов Яр ВС РФ рассказал в своем сообщении военный блогер Юлиан Репке.

   Немецкий журналист взял информацию о тяжелом положении ВСУ в городском сражении от военнослужащих 23-й бригады украинской армии. 

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   Согласно сведениям бойцов ВСУ, российские передовые группы преодолели канал Северский Донец — Донбасс рядом с населённым пунктом Калиновка на северном фланге Часова Яра и теперь на новом месте стали выстраивать новую линию обороны и готовить плацдарм для продвижения вглубь украинских позиций. 



   И уже российские военблогеры рассказали о третьем удачном случае подкопа, когда при помощи вырытого тоннеля российские штурмовики смогли прорваться в тыл украинского отряда и напасть с неожиданной стороны.


Штурмовые группы 98-й десантной дивизии перешли канал и закрепились в первых домах мкр.Новый. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"

   Не ожидая столь стремительного ухудшения оперативной обстановки, украинский Генштаб оказался перед сложной дилеммой: уступать территории дальше, но продлить обучение новобранцев для их более качественных навыков, либо бросить неподготовленные свежесформированные подразделения в контратаку. И по результату мозгового штурма генералы ВСУ выбрали второй вариант, пытаясь батальонами мобилизованных удержать плотный российский натиск в Часов Яре. 

   Для украинской армии Часов Яр представляет собой критически важный узел обороны и один из самых ценных логистических центров на Донбассе.

#инопресса #инопресса о всу #инопресса об украине #часов яр #битва за часов яр #юлиан репке #калиновка
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