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BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
Спрятаться украинским F-16 получится лишь во Львове, да и то, "летая" по подземному бункеру Староконстантинова.

   Нет страшней и опасней оппонента в воздушном пространстве Украины для американского F-16, переданного ВСУ, чем российские зенитные установки С-400 «Триумф». Об угрозе российского ракетного комплекса вышел свежий материал в Business Insider.

   В публикации зарубежные журналисты отмечают, что С-400 использует дальнобойную версию ракет «земля-воздух», а там где не справятся они – подставит плечо воздушная компонента российского ПВО, под которой подразумеваются истребители Су-35С и высотные перехватчики МиГ-31БМ, чьи ракеты Р-37М отличаются повышенной дальностью пуска, составляющей примерно 300 километров.

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   Единственный способ избежать сбития и перехвата для легкомоторного американского истребителя – совершать полёт на предельно малых высотах в диапазоне до ста метров от поверхности земли. Но тогда угроза появляется от переносных ПЗРК. Примером такого может служить российская «Верба».


Новейшая зенитная ракета 48Н6ДМ, специально разработанная для С-400 "Триумф" поражает воздушные цели на расстоянии до 250 км боеголовкой массой около 180 кг.


   И желание сберечь иностранные истребители рождает новую проблему: большинство из обширного арсенала ракет и бомб F-16 сразу теряют свою боевую эффективность, будучи запущенными с низкого высотного диапазона. И вроде бы такие ракеты всё равно смогут быть запущенными, но достигнуть необходимого урона вряд ли получится.

   Как пишет блог «Русское оружие», с наибольшей вероятностью для поиска «окон», когда в воздухе будут отсутствовать МиГ-31 и Су-35, украинских пилотов F-16 будут оповещать ДРЛОиУ Saab 340 AEW&C, чей радарный комплекс Ericsson FSR 890 Erieye видит воздушные, наземные или морские цели на расстоянии до 450 км.

#f-16 #f-16 на украине #f-16 в всу #f-16 против миг-31 #f-16 против с-400 #f-16 против су-35с #f-16 52 block #f-16am/c block 52+ #f-16c block 52+ #f-16 vs с-400
Источник: businessinsider.com
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Business Insider: ВСУ не смогут использовать F-16 так, как хотели изначально
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