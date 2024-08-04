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iDNES: Балканские страны отказались продавать Чехии снаряды, необходимые для ВСУ
Вспомним, что чешский президент Петр Павел "обещал" Украине передать 1 млн. снарядов еще весной, но история с "эквадорскими бананами" лишний раз напомнила, что стоит сто раз подумать, прежде чем помогать ВСУ.

   Идея снабдить украинскую армию как минимум одним миллионом снарядов, выкупленным у третьих стран, наталкивается на серьёзное сопротивление на местах, когда ряд государств, имеющих в большом количестве 152-мм боеприпасы, как и снаряды меньшего калибра, наотрез отказываются сотрудничать с властями Чехии, решивших закупить их для нужд ВСУ.  Новость о том, что ряд балканских государственных образований категорически против того, что продаваемые ими боеприпасы очутились на территории Украины, появились в чешском iDNES. 


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   В журналистском материале ставится акцент на том, что не все согласны, чтобы стать «спонсорами» украинской армии, даже если их помощь будет оказываться на коммерческой основе. Так чешское правительство не говорило потенциальным продавцам из балканских стран, что их военные товары напрямую будут переданы Украине, но владельцы оружейных компаний выяснили через третьих лиц, что купленные боеприпасы окажутся у украинских военных. И даже коммерческая прибыль не сумела переубедить их заключить выгодный контракт с Чехией. 

   Не меньше противников сделки и в самой Чехии, где мероприятие для поддержки Украины оказалось непрозрачным, что как раз и возмутило критиков инициативы военной помощи для Киева. 

#инопресса #снаряды для украины #снаряды для всу #снаряды для украины из европы #чешская инициатива по закупке снарядов #чешская инициатива по закупке снарядов для украины
Источник: idnes.cz
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